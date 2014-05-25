Во Львовской области активно голосуют переселенцы из Крыма и Донбасса

Координатор по переселению жителей Донбасса во Львовской области Галина Олейникова рассказала, что сегодня проголосовала вместе с мужем и коллегой на участке, размещенном в школе №96 города Львова. «Мы зарегистрировались в последний день, 19 мая, без всяких проблем. Причем за нами еще была очередь, но принимали всех, до последнего посетителя», - рассказала Галина Олейникова.

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Как сообщили во Львовской областной госадминистрации, для участия в голосовании в участковых избирательных комиссиях Львовской области зарегистрировалось 800 избирателей, приехавших из Крыма и Востока - 369 крымчан и 466 жителей Донецкой и Луганской областей.