Также от государств, приобретающих швейцарское оружие, больше не будет требоваться в обязательном порядке получать согласие Швейцарии на реэкспорт в другие страны.

В воскресенье граждане Швейцарии будут на референдуме голосовать за изменение правил экспорта оружия и смягчение ограничений. В случае принятия такого решения Швейцария сможет поставлять оружие странам-партнерам, даже в том случае, если они участвуют в вооруженных конфликтах, пишет Reuters.

Швейцария придерживается Гаагских конвенций 1907 года о нейтралитете, которые запрещают ей участвовать в вооруженных конфликтах (за исключением случаев прямой угрозы) или оказывать военную поддержку какой-либо из сторон. Однако в прошлом году парламент Швейцарии проголосовал за ослабление ограничений на экспорт военных материалов, впоследствии этот вопрос вынесли на референдум.

Предложение швейцарского правительства предусматривает возможность поставок оружия в 36 западных стран – даже в том случае, если они участвуют в вооруженных конфликтах. Но только при условии, что это не противоречит швейцарскому нейтралитету, а также внешнеполитическим интересам или интересам безопасности Швейцарии.

Видео дня

Также от государств, приобретающих швейцарское оружие, больше не будет требоваться в обязательном порядке получать согласие Швейцарии перед его передачей третьей стране.

Экспорт и реэкспорт швейцарского оружия в Украину

В то же время, как отмечает Reuters, смягчение ограничений не коснется Украины: для нее по-прежнему будет закрыта возможность получать швейцарскую военную технику.

"В отношении частного экспорта действует закрепленный в праве нейтралитета принцип равного подхода: поскольку Швейцария поддерживает эмбарго на поставки военной техники в Россию, она также не может поставлять подобную технику в Украину, если это способно предоставить военное преимущество", - отметили в Госсекретариате по экономическим вопросам.

А вот с реэкспортом все немного интереснее. Так, если при рассмотрении заявки на экспорт в одну из европейских стран обнаружится высокий риск того, что экспортируемые материалы могут быть напрямую переданы Украине, от заявителя потребуется декларация о запрете на реэкспорт.

"С другой стороны, если при оценке заявки на экспорт в европейскую страну последняя предоставит убедительные заверения в том, что приобретаемые материалы предназначены для ее собственных нужд, декларация о запрете на реэкспорт не потребуется. В таком случае, если спустя несколько лет страна-покупатель все же решит передать эти материалы Украине, реэкспорт в эту страну станет фактически возможным", - отметили в секретариате.

Оружие для Украины

Сообщается, что Украина заказала у шведского производителя оборонной техники Saab радары Giraffe 1X на сумму 492 миллиона долларов, поставки должны начаться в 2027 году.

В то же время СМИ писали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может отказаться от строительства в Украине завода по производству артиллерийских боеприпасов. Проект, о котором договорились ещё в 2024 году, фактически остановился и за более чем два года так и не перешёл к производству снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: