Это предприятие является одним из крупнейших в химической промышленности РФ.

В ночь на 29 ноября украинская военная разведка нанесла удар дальнобойными беспилотниками по российскому предприятию "КуйбышевАзот" в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Поражен "КуйбышевАзот" – подробности операции ГУР в России", – заявили разведчики.

По данным ГУР, предприятие является одним из крупнейших в химической промышленности России и работает на нужды военно-промышленного комплекса страны-агрессора. В частности, оно производит сырье для изготовления взрывчатых веществ и боеприпасов, а также высокомолекулярные полиамиды, которые используются в ракетной отрасли.

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После удара на территории предприятия были зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.

В ГУР отметили, что операцию провели операторы подразделений дальнобойных беспилотников.

Удары на большие расстояния по России

Напомним, ночью 25 ноября Силы обороны Украины во взаимодействии с повстанческим движением на территории РФ "Черная искра" нанесли удары по Куйбышевскому и Сизранскому НПЗ, расположенным в Самарской области. На обоих объектах вспыхнули пожары.

По данным Генштаба ВСУ, на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы – Куйбышевском НПЗ – зафиксировано попадание: поражены установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установка риформинга и 2 резервуара. Предприятие входит в структуру "Роснефти", его мощность переработки – около 7 млн тонн нефти в год.

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