В Одессе российских наблюдателей сопровождают машины самообороны Майдана

«Едет машина областной организации Комитета избирателей Украины, едет машина самообороны и едет машина российских наблюдателей. Крайней необходимости не было, просто самооборона вышла с инициативой, что они хотят что-то сделать для честных и прозрачных выборов. Мы посчитали, что, во-первых, будет неэтично им отказывать, во-вторых, приветствуем любую инициативу, которая конструктивна и направлена на честные выборы. Поэтому мы приняли это предложение», - сказал председатель одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

По его словам, функционирует 16 мобильных групп.