По состоянию на 15:30 открылись 110 из 114 избирательных участков за рубежом - МИД
16:28, 25 мая 2014Политика
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Голосование на 7 избирательных участках, в частности, в Австралии, Республике Корея, КНР, Японии, в Шанхае, Малайзии, Сингапуре завершилось.
Возле избирательного участка в Италии / facebook.com
По информации, полученной из заграничных избирательных участков, по состоянию на 15:30 по киевскому времени открылись уже 110 из 114 избирательных участков за рубежом по выборам президента Украины.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, голосование на 7 избирательных участках, в частности, в Австралии, Республике Корея, КНР, Японии, в Шанхае, Малайзии, Сингапуре завершилось.
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На остальных заграничных избирательных участках голосования продолжается. Никаких чрезвычайных ситуаций не было.
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