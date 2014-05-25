По состоянию на 15:30 открылись 110 из 114 избирательных участков за рубежом - МИД

По информации, полученной из заграничных избирательных участков, по состоянию на 15:30 по киевскому времени открылись уже 110 из 114 избирательных участков за рубежом по выборам президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, голосование на 7 избирательных участках, в частности, в Австралии, Республике Корея, КНР, Японии, в Шанхае, Малайзии, Сингапуре завершилось.

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На остальных заграничных избирательных участках голосования продолжается. Никаких чрезвычайных ситуаций не было.