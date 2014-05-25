По состоянию на 15:30 открылись 110 из 114 избирательных участков за рубежом - МИД

16:28, 25 мая 2014
Политика
0

Голосование на 7 избирательных участках, в частности, в Австралии, Республике Корея, КНР, Японии, в Шанхае, Малайзии, Сингапуре завершилось.

facebook.com

По информации, полученной из заграничных избирательных участков, по состоянию на 15:30 по киевскому времени открылись уже 110 из 114 избирательных участков за рубежом по выборам президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, голосование на 7 избирательных участках, в частности, в Австралии, Республике Корея, КНР, Японии, в Шанхае, Малайзии, Сингапуре завершилось.

Читайте такжеВо всех областях граждане Украины выбирают президента

На остальных заграничных избирательных участках голосования продолжается. Никаких чрезвычайных ситуаций не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter