Выборы состоялись, проголосовало более 50% избирателей - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил и.о. председателя фракции ”Батькивщина” Сергей Соболев.

По его словам, «мы можем констатировать, что по состоянию на 17 часов выборы в Украине состоялись».

Читайте такжеСепаратистам не удалось полностью сорвать избирательный процесс на Луганщине - ОГА «Мы имеем оперативную информацию, которую мы получаем в результате ежечасного дозвона всех, кто представляет нашу политическую силу и нашего кандидата Юлию Тимошенко в каждой УИК, и мы должны констатировать, что по состоянию на 17 часов более 50% избирателей пришли на избирательные участки и исполнили свой гражданский долг», - подчеркнул он.

Соболев отметил: «Ключевой вопрос, на который надеялась РФ и лично господин Путин, - сорвать выборы в Украине. То этого не произошло».