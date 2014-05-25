Избирателям, которые успеют зайти на участок до 20.00, разрешат проголосовать - ЦИК

В Центральной избирательной комиссии подчеркивают, что продления времени для голосования не будет - избиратели могут прийти на участки лишь до 20.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

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“Что касается возможности продления времени для голосования избирателей на участках, в частности, которые образованы и действуют на территории Луганской и Донецкой областей и работа которых началась, возможно, значительно позже, а также всех без исключения УИК, где работа началась позже... мы настойчиво будем от всех окружных избирательных комиссий, а они в свою очередь от УИК, что есть четко определенное время в законе - это 20.00, и после 20-и часов никакого продления голосования быть не может”, - отметил Магера.

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Вместе с тем, по его словам, избиратели, которые успели войти в помещение УИК до 20.00 и будут стоять там в очереди, имеют полное право дождаться своей очереди, получить избирательный бюллетень и принять участие в голосовании.