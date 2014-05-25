В Донецкой и Луганской областях из-за трудностей с экзит-пол избирателей опросят по телефону

Из-за ситуации на востоке в Донецкой и Луганской областях будет проводиться телефонный опрос избирателей - по мобильным и стационарным телефонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции, посвященной “Национальному экзит-полу - 2014” сообщила ассистент генерального директора КМИС Татьяна Пясковская.

Она объяснила, что в связи с проблематичностью проведения Exit-poll в Донецкой и Луганской областях было принято решение провести параллельно телефонный опрос. Планируется опросить 2 тыс. респондентов - по 1 тыс. в Донецкой и Луганской области.

Читайте такжеИзбранный на выборах глава государства будет президентом всей Украины, а не ее части - ЦИКПо словам Пясковской, опрос будет проводиться методом случайной выборки номеров.

Она также отметила, что не наблюдается проблем с отказом избирателей отвечать на вопрос для Exit-poll.