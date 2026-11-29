Президент Украины заявил, что российские корабли с оружием являются легитимными целями.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уважает суверенитет Ливии, но будет преследовать российские корабли, перевозящие оружие, где бы они ни были. Такое заявление он сделал в интервью Al Jazeera.

"Если мы где-то обнаружим российские корабли, перевозящие оружие, используемое в этой войне, то, конечно, мы найдем эти корабли, будем преследовать их и отомстим", - сказал журналистам Зеленский, комментируя осуждение со стороны Ливии после атаки на российские суда в порту Бенгази.

Президент Украины подчеркнул, что российские корабли с оружием являются легитимными целями. Однако он заверил, что Украина не хочет эскалации в Ливии.

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По словам Зеленского, Ливия должна понять то, что Украина уважает ее суверенитет. Он добавил, что Украина не нападала на Ливию, а также её порты.

Атака на российские суда в Ливии - что известно

Напомним, что 22 ноября Силы обороны Украины с помощью морских доронов поразили российский корвет проекта 20380 типа "Стерегущий" вблизи ливийского порта Бенгази. Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео операции и поделился, что для атаки были задействованы семь морских дронов украинского производства.

Также президент сообщил, что вместе с корветом был уничтожен и боевой вертолёт Ка-27. Второй целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который оккупанты использовали для перевозки оружия.

Позже заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Кони заявил, что украинские атаки на российские корабли в порту Бенгази якобы являются "объявлением войны" его стране. Он также призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание по этому вопросу и внести президента Украины в "список террористов".

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что международное право не ограничивает Украину в выборе места, где наше государство может отвечать на российскую агрессию.

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