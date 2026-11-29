На залежи наткнулись во время поискового бурения.

У берегов Анголы, африканской страны на побережье Атлантического океана, обнаружено новое месторождение нефти и природного газа. Его обнаружил американский энергетический концерн ExxonMobil примерно в 145 километрах от северного побережья страны, пишет Interia.

Скважину под названием Tchihumba West-01ST1 пробурили на морском участке "Блок 15", где глубина океана достигает около 1400 метров. К работе привлекли специальное буровое судно Valaris DS-9. Специалисты достигли слоя песчаника толщиной 65,4 метра, насыщенного нефтью и газом.

Эта порода обладает благоприятными характеристиками, которые в будущем облегчат добычу. Речь идет о её пористости – количестве пустот в породе, где накапливаются углеводороды, – и о проницаемости, от которой зависит, насколько легко сырьё просачивается через пласт.

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19 ноября открытие официально подтвердило Национальное агентство Анголы по вопросам нефти, газа и биотоплива (ANPG). Точные объемы будущей добычи там пока не называют. В то же время известно, что это уже 21-е месторождение на "Блоке 15" и второе, открытое здесь с начала 2026 года.

Параллельно ExxonMobil совместно с партнерами согласовала инвестиции на сумму около 4 миллиардов долларов. Эти средства будут направлены на модернизацию двух действующих месторождений – Kizomba A и Kizomba B, а также на освоение нового месторождения Likembe.

Главная цель проекта – получить доступ к дополнительным запасам сырья и продлить работу в этом секторе. Развертывать инфраструктуру с нуля не придется: компания планирует задействовать морские добывающие установки, которые уже работают в этом районе.

Добыча нефти и газа в мире

Ранее у берегов Бразилии, примерно в 180 километрах от штата Амапа, государственная компания Petrobras обнаружила новое нефтяное месторождение. По предварительным оценкам, там может находиться около 10 млрд баррелей. Президент страны Лула да Силва назвал такие месторождения "паспортом в будущее страны".

Также министр нефтяной промышленности Ирана Мохсен Пакнежад сообщил о новом газовом месторождении в южной провинции Фарс. По данным государственного агентства IRNA, там около 212 млрд кубометров газа, из которых можно добыть примерно 160 млрд.

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