Во Львовской области на выборах работают 600 наблюдателей из России
14:47, 25 мая 2014Политика
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Во Львовской области на выборах сегодня работают 600 наблюдателей из России, сообщила исполнительный директор областной организации Комитета избирателей Украины Оксана Дащакивская.
Несмотря на заявления властей России, работать на выборах российские наблюдатели приехали / REUTERS
«Несмотря на то, что Россия заявила, что не будет направлять своих наблюдателей на выборы в Украину, во Львовской области есть 600 российских наблюдателей», – сказала Оксана Дащакивская.
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