В Николаеве "титушки" штурмуют избирательный участок

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всемирного конгресса украинцев.

В частности, как говорится в сообщении, неизвестные заблокировали на участке в Николаеве двух наблюдателей от ВКУ, членов УИК и доверенных лиц кандидатов.

Читайте такжеСегодня выбирают мэров Киева, Одессы, Херсона, Николаева, Черновцов, Черкасс и Сум

«Неизвестные люди спортивной внешности заблокировали на избирательном участке №480752 в г. Николаеве, по адресу ул. Парижской коммуны, 9, двух наблюдателей международной миссии Всемирного конгресса украинцев по наблюдению за президентскими выборами в Украине (Миссия ВКУ), которые приехали в Украину из Канады и Молдовы», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это произошло после того, как председатель участковой избирательной комиссии (УИК) попросила покинуть участок мужчину, у которого было поддельное удостоверение журналиста. После этого мужчина вместе с напарником учинил драку на участке и распылил слезоточивый газ.

«Наблюдатели, члены УИК и доверенные лица кандидатов вынуждены были забаррикадироваться в помещении. Сейчас участок штурмуют около 20 человек спортивной внешности. Наблюдатели и члены УИК пытаются сдержать штурм», - сообщили в ВКУ.