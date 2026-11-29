Эта система ПВО крайне зависит от внешних факторов, отметил эксперт.

В настоящее время уже ряд компаний проходят этап практического применения лазерной ПВО в реальных боевых условиях, что может свидетельствовать о том, что в скором времени она может пойти в серийное производство. Такое мнение высказал Вадим Кушников, обозреватель портала "Милитарный", в эфире Radio NV.

"Как мы можем видеть из новостей и опыта эксплуатации, на данный момент этот этап уже активно проходит у различных компаний и команд. И следующий шаг – это уже их серийное масштабирование. И если говорить о стоимости, то чем больше заказов именно на серийные образцы, тем, соответственно, дешевле будет стоимость единицы произведенной системы вооружения", – сказал эксперт.

Он отметил, что одним из ключевых преимуществ этого вида вооружения является стоимость одного выстрела. В частности, в израильской системе она может составлять около $5. Тогда как стоимость одного стрелкового патрона для крупнокалиберных пулеметов составляет $7. А их во время работы требуется значительное количество. В то же время эксперт отметил и недостатки лазерной ПВО. Среди них – зависимость от внешних факторов.

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"Если мы посмотрим на тактику и практику использования высокоэнергетического вооружения, то она в гораздо большей степени зависит от внешних факторов. Так, например, неблагоприятные погодные условия, такие как дождь, снег или густой туман, могут значительно уменьшить эффективный радиус применения лазерного оружия", – добавил Кушников.

Лазерная ПВО в Украине: что известно

Напомним, 25 ноября стало известно, что Украина впервые сбила российский реактивный самолет "Герань", используя лазерную ПВО. Как отметил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, лазерные установки противовоздушной обороны Blysk от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что лазерная ПВО может покрыть часть потребностей Сил обороны. Однако она не заменит другие компоненты ПВО. Помимо зависимости от внешних факторов, эксперт также отмечал зависимость от электроэнергии. Таким образом, по мнению Нарожного, лазерная ПВО может стать частью эшелонированной обороны вокруг электростанций.

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