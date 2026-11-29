Видео появилось в Сети на фоне все более позорных неудач России в войне с Украиной.

Российская армия устроила демонстративную переброску стратегических ракетных комплексов РС-24 "Ярс" на фоне серии позорных провалов в войне с Украиной. На это обратили внимание околовоенные телеграм-каналы.

Так, в Сети появилось видео передвижения колонны Ракетных войск стратегического назначения, в составе которой эксперты идентифицировали самоходную пусковую установку РС-24 "Ярс", машины боевого обеспечения, военные грузовики и бронетехнику сопровождения. Комплексы этого типа находятся на вооружении 35-й ракетной дивизии РВСН РФ.

Как пишет канал Exilenova+, видео было снято в селе Бобровка вблизи Барнаула. Это чуть больше 3 тысяч километров от границы с Украиной.

Паблик "Крымский ветер" отмечает, что появление ролика в Сети было умышленным сливом.

"Перемещения таких комплексов не могут появляться на видео, кроме как с целью преднамеренного распространения в соцсетях. РФ снова пугает Запад возможным применением ядерного оружия", - пишет канал.

Российские неудачи в войне

Как писал УНИАН, ноябрь стал одним из самых провальных месяцев для российской агрессии против Украины. Месячные потери на фронте превысили 60 тысяч, что стало абсолютным рекордом за все время войны.

Также за этом месяц украинские дроны вывели из строя около половины российских мощностей нефтепереработки. В ноябре же была уничтожена автомобильная ветка Крымского моста, потоплен новейший корвет у берегов Ливии, уничтожены ценные самолеты на аэродромах.

При этом весь год на фронте у россиян почти нет продвижения, тогда как ВСУ проводят все больше успешных локальных контрнаступлений.

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