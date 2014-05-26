ЦИК: выборы президента Украины состоялись

Об этом на брифинге заявил заместитель главы ЦИК Андрей Магера, сообщает корреспондент УНИАН.

"Избирательный процесс прошел по стандартам, которые отвечают международному уровню. Конечно, не могло не обойтись без каких-то недоразумений, но если эти мелкие нарушения не влияют на волеизъявление украинского народа, я могу говорить о том, что этот выбор был сделан свободно", - сообщил Магера.

«Выборы президента состоялись, и это надо воспринимать, как факт», - добавил Магера.

Как сообщал УНИАН, согласно данным экзит-полов, безоговорочным лидером президентских выборов стал Петр Порошенко.