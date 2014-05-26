ЦИК: выборы президента Украины состоялись
00:54, 26 мая 2014Политика
0
В Центральной избирательной комиссии выборы Президента Украины признали состоявшимися.
Выборы президента Украины состоялись / Фото: УНИАН
Об этом на брифинге заявил заместитель главы ЦИК Андрей Магера, сообщает корреспондент УНИАН.
"Избирательный процесс прошел по стандартам, которые отвечают международному уровню. Конечно, не могло не обойтись без каких-то недоразумений, но если эти мелкие нарушения не влияют на волеизъявление украинского народа, я могу говорить о том, что этот выбор был сделан свободно", - сообщил Магера.
«Выборы президента состоялись, и это надо воспринимать, как факт», - добавил Магера.
Как сообщал УНИАН, согласно данным экзит-полов, безоговорочным лидером президентских выборов стал Петр Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter