В США нынешние выборы президента Украины считают “историческими” - наблюдатель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Клигер сказал во время пресс-конференции в Киеве, посвященной проведению Национального экзит-пола-2014.

Он отметил, что историческими эти выборы являются из-за того, что будут иметь последствия не только для Украины, но и для Европы и всего мира.

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Клигер добавил, что большие очереди на избирательных участках - это хоть и не очень хорошо, но имеет и положительную сторону.

“Идет огромная лавина народа на выборы. Активность избирателей - исключительно высокая”, - сказал наблюдатель.

По словам Клигера, по его оценкам и оценкам его коллег, в Киеве на тех участках, которые они посетили, проголосовали уже не менее 70-75% избирателей.

Наблюдатель также заметил, что люди охотно принимают участие в экзит-поле.

В свою очередь руководитель отдела Аналитического центра Юрия Левады (Левада-Центр, Москва, Россия) Екатерина Козеренко отметила, что социологи сегодня работают “как швейцарские часы”, и выразила надежду, что нынешний экзит-пол пройдет так же хорошо, как и на предыдущих выборах.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление о самоустранении президента Виктора Януковича от исполнения конституционных обязанностей и назначила досрочные выборы президента на 25 мая.

На пост главы государства претендует 21 кандидат.