Ядерный взрыв на орбите может одновременно вывести из строя значительную часть спутников, нарушить работу систем GPS и Galileo и вызвать перебои в электроснабжении.

Россия может разместить ядерное оружие на околоземной орбите, что создаст угрозу для спутниковой инфраструктуры и повседневной жизни людей во всем мире. В случае ядерного взрыва в космосе из строя могут выйти десятки процентов спутников, а последствия ощутят на себе транспортная, финансовая и энергетическая системы.

Об этом в интервью немецкому вещателю BR24 заявил политолог и специалист по космической безопасности Энрико Фельс. По его словам, разведывательные службы предупреждают, что Россия может запустить спутник с ядерным оружием уже в этом году.

Фельс подчеркнул, что развертывание ядерного оружия на орбите стало бы грубым нарушением Договора о космическом пространстве, который прямо запрещает размещение такого оружия.

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По мнению эксперта, таким шагом Россия продемонстрировала бы способность вывести из строя орбитальную инфраструктуру Земли. Это стало бы серьезным геополитическим сигналом, прежде всего для западных стран, которые в значительной степени зависят от спутниковых технологий.

Фельс пояснил, что космическая инфраструктура активно используется для военных нужд, в частности для поддержки Украины. Россия, по его оценке, зависит от нее в меньшей степени, поэтому может рассматривать уничтожение спутников как способ лишить Запад важного преимущества.

Ядерный взрыв может уничтожить спутники России и Китая

Эксперт обратил внимание на то, что применение такого оружия будет иметь последствия не только для западных стран. Электромагнитный импульс может вывести из строя значительное количество спутников, в частности российских и китайских.

Это ставит Москву перед серьезной дилеммой, ведь Россия рискует повредить собственную спутниковую сеть и ухудшить отношения с Пекином.

Фельс пояснил, что за последние три десятилетия соотношение сил между Россией и Китаем изменилось. По его словам, Москва постепенно утратила прежнее положение старшего партнера и стала более зависимой от Пекина.

До 40% спутников могут выйти из строя сразу после взрыва

Фельс назвал возможную детонацию ядерного заряда в космосе катастрофой, последствий которой человечество еще не переживало.

"Это была бы настоящая катастрофа, подобной которой никто из нас еще не переживал. Сразу же вышли бы из строя от 30 до 40 процентов всех спутников, остальные – через несколько дней", – говорит эксперт.

Это повлечет за собой последствия для логистики, финансовой системы и международной торговли. Также могут исчезнуть стандартные сигналы навигационных систем Galileo и GPS, которые, в частности, используются для стабилизации европейской энергосети.

Эксперт задал вопрос, смогут ли в таких условиях бесперебойно работать больницы и будет ли гарантирована подача электроэнергии в супермаркеты. Он также упомянул предупреждение ООН о риске глобальной продовольственной катастрофы в течение нескольких недель.

Эксперт призвал запасаться продуктами, водой и средствами обогрева

Фельс отметил, что мир недостаточно подготовлен к возможному масштабному сбою в работе спутниковой инфраструктуры. По его словам, корабли за несколько дней могли бы вернуться к навигации с помощью компасов и секстантов, однако в отношении возможностей авиации таких исследований недостаточно.

Одним из важных направлений подготовки он назвал создание возможности быстро заменять поврежденные спутники. Эту концепцию называют "чутким космосом".

Кроме того, эксперт подчеркнул необходимость иметь запасы еды, воды и средств обогрева. По его мнению, общество должно быть готово к перебоям в работе критической инфраструктуры и способно быстро восстанавливаться после масштабных кризисов.

Ядерное оружие в космосе

Как сообщал УНИАН, Россия готовится запустить в космос спутник с ядерным оружием в этом году, что может стать серьезной угрозой для глобальных коммуникаций. В частности, немецкие СМИ сообщают, что такой спутник может быть запущен в течение 60 дней и вскоре после этого начнет функционировать.

Издание The Guardian рассмотрело последствия потенциального взрыва ядерного оружия в космосе. По словам экспертов, в космосе, где нет атмосферы, не образуется грибовидное облако. В то же время энергия ядерного взрыва высвобождается в виде радиации. Взрыв будет иметь крайне разрушительные последствия на низкой околоземной орбите – на высоте до 1 200 миль над Землей, где работает большинство спутников.

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