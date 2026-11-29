Системы шведского концерна Saab способны обнаруживать вражеские самолеты, ракеты и беспилотники.

Украина заказала у шведского производителя оборонной техники Saab радары Giraffe 1X на сумму 492 миллиона долларов (450 миллионов евро). Об этом пишет Reuters соссылкой на компанию.

Giraffe 1X – это мобильная 3D-радарная система, предназначенная для обнаружения и отслеживания самолетов, ракет и беспилотников. Поставки этих радаров в Украину должны состояться уже в следующем году.

Журналисты напоминают, что Saab производит военную технику в ряде направлений: от ракет и передовой электроники до подводных лодок. Компания наращивает свои производственные мощности на фоне перевооружения европейских стран в ответ на вторжение России в Украину.

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Кроме того, компания стала одним из ключевых поставщиков оружия в Украину. В частности, в июне Saab подписала контракт на поставку 16 истребителей Gripen E на сумму около 2,4 миллиарда долларов. Их передача запланирована на 2029–2030 годы.

Потребность Украины в радарах

Напомним, ранее стало известно, что Украина начала использовать самолет радиолокационного обнаружения ASC 890, полученный от Швеции. Одним из ключевых преимуществ этого самолета является качественный радар. Основатель украинской оборонной компании First Contact Валерий Боровик отмечал, что благодаря этому самолету Украина расширяет свои возможности по обнаружению и идентификации целей, поскольку сам радар расположен на большой высоте.

Отметим, что в производстве радаров Украина зависит от западных союзников. В частности , Киев полагается на партнеров в развитии собственной системы ПВО "Фрея", о чем ранее сообщал президент Владимир Зеленский.

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