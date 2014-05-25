В России на украинских выборах побеждает Ярош

Соответствующий сюжет выложен на видеохостинге youtube.

Ведущая канала утверждает, что на сайте украинского ЦИК "появилась "странная картинка", где Ярош заметно опережает Порошенко. Правда, российские журналисты таки обмолвились, что это противоречит всем результатам экзит-полов.

Читайте такжеВиноваты нимфы: Киселев объяснил, почему "Россия 1" показывает Кавказ под видом УкраиныТом, что видео действительно является записью передачи Первого канала, подтвердил российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Твиттере.

Как сообщал УНИАН, данные Национального телевизионного экзит-пола, который провела компания "TNS в Украине" по заказу четырех телеканалов: ”1+1”, ICTV, ТРК ”Украина” и ”Интер”, свидетельствуют о том, что за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко проголосовали 57,3% избирателей, за Юлию Тимошенко - 12,4%, за Олега Ляшко - 8,7%, за Анатолия Гриценко - 6,0%, за Сергея Тигипко - 4,4% избирателей.