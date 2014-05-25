Сильная жара и длинные очереди на избирательных участках могут повлиять на результаты голосования - эксперт

Директор фонда “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” Ирина Бекешкина отмечает высокую явку избирателей в Киеве, но при этом плохую организацию работы комиссий участках, что может повлиять на результаты выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции, посвященной проведению Национального экзит-пола-2014, говоря о том, что может повлиять на результаты экзит-пола и выборов в целом.

Читайте такжеВ Киевском теризбиркоме рассказали об очередях на избирательных участках

Она, в частности, заметила, что на некоторых участках отмечается очень сильная жара, большое количество людей в помещениях, а в некоторых очередях избирателям приходилось простоять по полтора часа.

“Организация была очень плохой, такого вообще раньше не было”, - добавила эксперт.

Бекешкина отметила, что одной из причин плохой организации работы избирательных комиссий в этом году стало уменьшение количества членов комиссий.

Читайте такжеВсе участки в Киеве открылись и работают в штатном режиме

«Их меньше по различным причинам. Одна из них - то, что им вдвое меньше на этих выборах платят», - сказала она.

По мнению эксперта, вся эта ситуация может отразиться на результатах выборов в целом, ведь, по ее словам, если пожилые люди стремятся до конца выстоять очередь и проголосовать, то молодежь уходит с участка и говорит, что якобы еще вернется, чтобы проголосовать.

“Я не думаю, что это очень отразится на президентских выборах, там меньше разница возрастная, больше региональная. Но на местных выборах в Киеве это может отразиться”, - сказала эксперт.

Читайте такжеИзбранный на выборах глава государства будет президентом всей Украины, а не ее части - ЦИК

Кроме того, председатель Наблюдательного совета проекта “Национальный экзит-пол-2014” Игорь Когут отметил, что по результатам на 12.00 на некоторых участках по Украине уже проголосовали до 50% избирателей.

Также пресс-секретарь фонда “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” Юрий Горбань отметил, что Национальный экзит-пол планируется провести на 400 избирательных участках и опросить 17-18 тысяч человек.