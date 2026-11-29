Россияне запретили полеты у румынского побережья, но румыны всё же решились нарушить запрет.

В августе Румыния была близка к военной эскалации с Россией из-за российского морского дрона вблизи румынского побережья. Об этом рассказал бывший министр обороны Румынии Раду Мируце в интервью подкасту Controverse, пишет издание AeroTime.

Инцидент произошел 20 августа. Российский беспилотник дрейфовал вблизи румынской морской платформы Neptun Alpha примерно в 148 км к востоку от Констанцы, в исключительной экономической зоне страны. Для перехвата подняли два F-16.

По словам Мируце, уже после того, как самолеты поднялись в воздух, Россия направила сообщение о том, что вводит временное ограничение на полеты в этой части Черного моря.

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Бывший министр подчеркнул, что игнорирование российского запрета могло спровоцировать военный ответ Москвы. Однако пилотам все же разрешили продолжить полет и уничтожить дрон.

По мнению Мируце, ситуация была близка к эскалации, однако Кремль в итоге не отреагировал.

Он также отметил, что его предупреждали о юридических рисках, поскольку газовая платформа расположена за пределами территориальных вод Румынии. В то же время под угрозой находились сотни людей, работавших на объекте.

Война в Украине: общий контекст

Как писал УНИАН, союзники по НАТО провели в Балтийском регионе учения по противодействию беспилотникам, в которых приняли участие Бельгия, Италия, Финляндия и Турция при поддержке Нидерландов и Литвы. Во время маневров истребители F-16, F/A-18 Hornet и Eurofighter отрабатывали воздушные бои, а также обнаружение и уничтожение дронов, нарушающих воздушное пространство.

Также мы писали, что американский политолог раскритиковал подход администрации США и, в частности, Джареда Кушнера к переговорам по Украине, считая, что он слишком снисходителен к России и недостаточно учитывает позиции Украины и европейских союзников. Предложение предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии со статьёй 5 НАТО, но без членства в Альянсе, может оказаться малоэффективным, если за ним не будет стоять реальная готовность применять военную силу.

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