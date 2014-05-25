Международные наблюдатели считают, что выборы президента Украины прошли в один тур

Киев. 25 мая. УНИАН. Руководитель отдела Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр, Москва, Россия) Екатерина Козеренко считает, что выборы президента в Украине прошли в один тур.

Читайте такжеВыборы состоялись - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время пресс-конференции, посвященной презентации Национального экзит-пола-2014 по состоянию на 18.00.

Эксперт выразила мнение, что экзит-пол прошел успешно, и выборы состоялись.

“Мне кажется, что, по данным экзит-пола, можно надеяться на то, что выборы состоялись в один тур”, - сказала Козеренко и поздравила участников экзит-пола и всех украинцев.

В свою очередь, наблюдатель из Соединенных Штатов Америки Сэм Клигер отметил, что весь мир следит за выборами в Украине.

“Внимание к выборам в Украине настолько серьезное, что оно даже превышает внимание к выборам в Европарламент”, - сказал он.

Он отметил, что даже если учитывать статистическую погрешность, то Петр Порошенко лидирует с отрывом более 50% и, соответственно, есть возможность, что выборы сегодня и завершатся.