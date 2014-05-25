Яценюк убежден, что в Украине будет легитимно избранный президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после голосования на внеочередных выборах президента Украины на одном из избирательных участков в Киеве.Читайте такжеЯценюк увидел улучшение ситуации на востоке Украины

«В Украине будет легитимно избранный глава государства», - сказал премьер.

При этом Яценюк не стал уточнять, за кого из кандидатов проголосовал. «У нас есть ключевой демократический принцип - это тайное голосование. Но я вам открою эту тайну, за кого я голосовал: за президента Украины», - сказал Яценюк.

Для того, чтобы проголосовать, Яценюк стоял в очереди вместе с другими избирателями и успел с некоторыми из них пообщаться.