По словам женщины, для многих украинцев жизнь в Европе кажется привлекательной, пока они получают социальную помощь.

Переселенка из Херсонской области, которая навестила родственников в Нидерландах, рассказала о стоимости аренды жилья, отопления и повседневных бытовых условиях в этой стране, сообщает ТСН. По ее наблюдениям, жизнь там не всегда такая комфортная, как может показаться украинцам, а ее зять-голландец даже пришел к выводу, что малообеспеченные украинцы живут лучше, чем бедные голландцы.

Речь идет о том, что украинка, ведущая блог "Новая жизнь беженцев из Херсонщины", во время поездки к родственникам сравнила быт в Нидерландах и Украине. Своими наблюдениями она поделилась на YouTube-канале.

По словам женщины, значительная часть голландцев всю жизнь снимает жилье, не имея собственной недвижимости. Кроме того, местным жителям приходится тщательно следить за расходами на отопление и коммунальные услуги.

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Во время прогулки по жилому кварталу в деревне Каудум блогерша обратила внимание, что примерно половина местных жителей проживает в съемных квартирах.

В социальном жилье проживают как пенсионеры, так и молодые семьи с детьми. В то же время площадь таких квартир невелика, а бытовые помещения довольно тесны. В частности, санузлы очень маленькие, кухни имеют размеры примерно два на два метра, а в спальнях едва хватает места для кровати и стула.

"Здесь туалетная комната, знаете, как мышиный глаз, – совсем крошечная. Кухня в этой квартире тоже два на два метра, спальня такая, что там помещается только кровать и стул. А самая большая комната – четыре на три метра, где хоть немного можно свободно дышать и стены на тебя не давят", – рассказала украинка.

Базовая арендная плата за небольшую социальную квартиру составляет около 700 евро в месяц. Однако вместе с расходами на газ, электроэнергию, вывоз мусора, канализацию и отопление общая сумма достигает примерно 1500 евро.

Еще дороже обходится проживание в двухэтажном доме, рассчитанном на две семьи, где сейчас живут дочь блогерши и ее муж. Зимой они платят за жилье 2000 евро и более. А знакомые семьи, живущие в Амстердаме, тратят на аренду 2500 евро ежемесячно.

Отопление обходится очень дорого

Особенно украинку удивили расходы на обогрев жилья. По ее словам, зимой дочь, которая воспитывает маленького ребенка, поддерживала в доме температуру около +16 градусов. Лишь дважды в день комнаты прогревали до +20 градусов.

Женщина сравнила такие условия с бытом своей семьи на левом берегу Херсонской области, где они раньше жили в доме площадью более 100 квадратных метров с печным отоплением. Даже сейчас, когда финансовое положение семьи улучшилось, на ночь температуру в доме снижают до +17 градусов.

Блогерша также привела показательный случай, который произошел с ее зятем. Однажды он забыл выключить отопление на ночь и утром проверил расходы через мобильное приложение.

"Мой зять как-то утром встал, а вечером забыли выключить отопление. Посмотрел в свое приложение, сколько накрутило: 50 евро за одну ночь, с вечера до утра", – рассказала украинка.

По словам переселенки, ее зять-голландец ранее бывал в Украине, в частности в Киеве и Херсоне, еще до начала полномасштабного вторжения. Увидев, в каких условиях живут украинцы, он высказал неожиданную для многих оценку.

"Когда он полностью посмотрел, как мы живем, поездил и в Киев, и в Херсоне побывал, то сказал, что бедные украинцы живут лучше, чем бедные голландцы", – отметила женщина.

Почему жизнь в Европе не всегда оправдывает ожидания

Блогерша считает, что для многих украинских беженцев жизнь в европейских странах кажется привлекательной, пока они получают социальную помощь. Однако ситуация меняется, когда приходится самостоятельно зарабатывать деньги и оплачивать все расходы.

Одним из главных отличий между Украиной и Нидерландами женщина назвала возможность иметь собственный дом и земельный участок. По ее наблюдениям, даже у частных домов в Нидерландах участки обычно очень небольшие.

Она также отметила, что немало украинцев, нашедших убежище в разных европейских странах, хотят вернуться домой.

"Очень многие беженцы, проживающие в разных европейских странах, тоже хотят домой. Конечно, еще не все сняли розовые очки в отношении жизни в Европе, ведь жить на пособия от европейских государств – это совсем не то же самое, что жить на собственные средства и работать", – подытожила переселенка.

Украинцы за рубежом

Напомним, украинка Анна Добровольская переехала в Грузию после трех лет жизни в Болгарии. Она сравнила жизнь в Варне и Батуми, в частности, цены, жилье, продукты и быт. По ее словам, речь идет о двух совершенно разных жизненных опытах. Варна стала для украинки оазисом, спокойствием, более понятным и налаженным ритмом, а Батуми – энергией города, небоскребами, сумасшедшим трафиком и т. д.

Одно из главных отличий – стоимость аренды и коммунальных услуг. В Батуми квартиру формата 1+1 можно арендовать от $400 без залога и услуг риэлтора, в Варне – от €500, при этом арендаторам чаще приходится вносить два залога, а комиссия риэлтора может составлять 100%. Коммунальные услуги в Грузии обходятся примерно в $50–70 (2–3 тысячи гривен), в Болгарии – €150–200 (5–10 тысяч гривен).

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