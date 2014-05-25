Тарута считает, что выборы в Донецкой области состоялись

По данным на 14.00 внеочередные выборы Президента Украины проходят в 9 из 22 избирательных округов. Сам губернатор Донецкой области Сергей Тарута проголосовал по месту жительства – в Мариуполе, передает 62.ua.

Комментируя ход голосования, глава региона отметил, что власть сделала все возможное для организации выборов в регионе, однако избирательный процесс на ряде участков был сорван боевиками так называемой ДНР.

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"Выборы в области состоялись. Однако, приходится констатировать тот факт, что, к сожалению, часть избирателей не смогла воспользоваться своим правом на волеизъявление. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших граждан в условиях, когда выборы срываются вооруженными до зубов боевиками. Препятствовать людям избирать власть на своей земле – это означает отнять у них право голоса. Те, кто это делают – оккупанты и варвары. Эти действия вызывают возмущение у большинства жителей Донбасса", – отметил Сергей Тарута.