В Польше украинцы поставили рекорд по явке на выборы

За первую половину времени, отведенного для голосования на выборах президента Украины, в Польше проголосовали около 3650 украинцев, свидетельствуют данные 4 избирательных комиссий. Явка на всех 4 участках, где могут проголосовать почти 11 тыс. украинцев, по состоянию на половину дня составила почти 35%.

Читайте такжеВыборы на избирательном участке в Москве проходят без провокаций

Это в 4 раза больше, чем за весь день голосования во время выборов в парламент в 2012 году и вдвое больше, чем во время президентских выборов 2010 года. "Это исторический рекорд. Такого никогда не было раньше в истории дипломатии", - сказал председатель избирательной комиссии в Варшаве Владимир Ханас.

Наибольшая явка зафиксирована в Варшаве, где по состоянию на 15.00 по местному времени проголосовали более 2,2 тыс. украинцев или почти половина всех внесенных в списки.

Он отметил, что возле посольства Украины в Варшаве находятся многие люди, которые хотят принять участие в голосовании. "Очередь остается большой. Длиной где-то 500 м по 4 человека", - сказал Владимир Ханас.

650 украинцев или свыше 20% внесенных в списки, также уже проголосовала в Кракове. "Явка втрое больше, чем на предыдущих выборах. В среднем 1 человек голосует каждую минуту", - отметил председатель избирательной комиссии Владислав Грибовский. "Это рекорд с 2004 года", - прибавил он.

В Люблине свои голоса отдали 450 граждан Украины или около четверти из зарегистрированных избирателей. Председатель избирательной комиссии в Люблине Марта Драбчук отметила уменьшение наплыва избирателей, которые приходят голосовать во второй половине дня.

Около 350 избирателей - свыше 25%, внесенных в списки - уже проголосовали в Гданьске. "Очереди, как таковой нет, но люди идут", - отметил председатель избирательной комиссии Виктор Ворон, добавив, что по сравнению с последними выборами в это же время в выборах приняло участие на 100 украинцев больше.

Явка на последних парламентских выборах 2012 года в Польше составила 13,5%, а на президентских в 2010 году - 22%. В голосовании тогда приняли участие, соответственно, около 900 и 1,6 тыс. украинцев.