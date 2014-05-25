Тимошенко смогла набрать более 20% только в одной области - экзит-пол

Об этом свидетельствуют предварительные результаты Телевизионного национального экзит-пола, проведенного компанией TNS по заказу телеканалов 1+1, ICTV, Украина и Интер. В остальных областях Тимошенко не дотянула до отметки в 15%. Достаточно высокой была доля избирателей, которые проголосовали за Тимошенко, также в Закарпатской (14,4%), Волынской (14,7%), Винницкой (14,6%) и Житомирской (13,4%), Полтавской (14,3%) областях, сообщает ТСН.

Читайте такжеВ штабе Порошенко уже начали неофициально приветствовать друг другаНаименьшую поддержку Тимошенко имеет в Донецкой (1,4%), Луганской (7,1%), Харьковской (8,5%), Николаевской (8,9%) и Одесской (9,4%) областях. В Киеве за Тимошенко проголосовало 10,2% избирателей, а в Киевской области - 12,5%.

В целом по Украине, согласно данным Телевизионного национального экзит-пола, Тимошенко набрала 12,4% голосов избирателей. На первом месте Петр Порошенко с результатом 57,3%.