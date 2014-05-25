Генсек Совета Европы приветствует украинцев и Порошенко с убедительной победой

Об этом сообщает Радио Свобода.

Генеральный секретарь Совета Европы вместе с поздравлениями заявил, что «этот четкий мандат, высказанный гражданами, должно стать важным этапом на пути разрешения политического кризиса в Украине, что является членом Совета Европы».

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«Я верю, что новый президент будет действовать решительно, для восстановления мира и демократии в государстве. Он может рассчитывать на Совет Европы, которая будет продолжать поддержку Украину на пути реформ, в частности реформ Конституции», - заявил Ягланд.

«Полное уважение к демократии, прав человека и верховенства права является единственным способом для того, чтобы гарантировать украинскому народу процветания и мирное будущее их страны», - генсек Совета Европы.