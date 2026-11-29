Он подчеркнул, что такой шаг является "очень большим компромиссом".

​Украина готова пойти на компромисс – прекратить огонь по нынешней линии соприкосновения, чтобы перейти к дипломатическому урегулированию. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Al Jazeera.

Президент подчеркнул, что такой шаг является "очень большим компромиссом". По его словам, Путин не хочет выводить войска с украинской территории, поэтому Киев предлагает остановить боевые действия на нынешних позициях и перейти к дипломатии.

"Мы готовы к таким шагам – остаться и остановиться там, где мы стоим. Мы говорим о прекращении огня на линии соприкосновения. Является ли это компромиссом? Конечно, очень большим компромиссом. Мы понимаем, что он [Путин] не хочет уходить с нашей земли. Именно поэтому мы говорим: хорошо, остановимся здесь и перейдем к дипломатии", – сказал Зеленский.

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Он также надеется, что президент США Дональд Трамп найдет способ завершить войну, не возлагая ответственность за это исключительно на Украину.

"Президент Трамп, как и раньше, остается президентом. У него по-прежнему есть достаточные полномочия и Конституция Соединенных Штатов. Поэтому я надеюсь, что он будет продолжать искать способ, как завершить эту войну, но не только в ситуации, когда за это должна платить Украина, потому что это неправильно", – добавил он.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Джаред Кушнер и Стив Виткофф, специальные представители Дональда Трампа, выдвинули идею вступления Украины в НАТО в обмен на уступки в пользу России. В частности, одно из предложений предусматривало отказ Украины от контроля над той частью Донецкой области, которую российские захватчики не могут оккупировать, – в обмен на полноправное членство в НАТО.

В то же время Зеленский объяснил, почему Силы обороны не будут покидать ту часть Донбасса, которую сейчас контролируют. По мнению главы государства, если Украина добровольно уйдет без боя с Донбасса, то никто не предоставит нашему государству никаких гарантий безопасности, а Россия перейдет к дальнейшим требованиям отдать ей и другие украинские земли.

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