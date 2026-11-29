К операции были привлечены самолеты F-16, V/A-18 Hornet и Eurofighter. Кроме того, военные проверили возможности литовских систем NASAMS по противодействию воздушным целям.

Союзники по НАТО провели учения, в ходе которых отрабатывали использование истребителей и систем противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства стран Балтии от беспилотников. Маневры организовало в этом месяце Командование объединенных воздушных сил Альянса, пишет Forbes.

В учениях приняли участие Бельгия, Италия, Финляндия и Турция при поддержке Нидерландов и Литвы. Их целью была подготовка к возможным атакам беспилотников в Балтийском регионе и отработка совместного реагирования на такие угрозы.

Турецкие и бельгийские истребители F-16 Fighting Falcon провели совместные маневры с финскими V/A-18 Hornet и итальянскими Eurofighter. Военные отрабатывали сценарий боя "красный против синего", в ходе которого команды противостоят друг другу в имитации воздушного боя.

Видео дня

Помимо противодействия вражеским самолетам, силы Альянса тренировались выявлять и уничтожать беспилотники, нарушающие воздушное пространство.

Во время маневров были задействованы литовские комплексы NASAMS

Также в учениях использовались национальные усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы NASAMS, предоставленные Литвой. Их производят компании Kongsberg и RTX Corporation.

Эти системы сочетают в себе датчики и средства запуска ракет и предназначены для противодействия различным воздушным угрозам, в частности самолетам, крылатым ракетам и беспилотникам.

Учения являются частью обновленной позиции НАТО в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, которая предусматривает более тесную интеграцию возможностей стран Альянса.

НАТО усиливает противовоздушную оборону на фоне новых угроз

В течение года Альянс усиливал противовоздушную оборону и патрулирование, объединяя их с более широкими сетями датчиков и систем вооружения. Это должно обеспечить более быстрое и скоординированное реагирование в случае нападения на страну-члена НАТО.

Учения прошли на фоне растущей обеспокоенности по поводу безопасности в Европе. Помимо вторжений беспилотников, европейские страны сталкиваются с угрозами взрывов в школах и кибератаками на общественные организации и инфраструктуру.

По данным Bloomberg, Польша обратилась к союзникам по НАТО с просьбой сбивать российские ракеты над территорией Украины, когда они направляются в сторону территории Альянса. По словам собеседников агентства, Варшава вынесла эту идею на обсуждение во время встречи послов стран-участниц Организации Североатлантического договора в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

Впрочем, в Минобороны Польши сообщили, что НАТО отклонило эту идею.

Вас также могут заинтересовать новости: