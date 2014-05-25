Погрешность экзит-поллов может вырасти из-за плохой работы участков

По словам эксперта, в крупных городах наблюдаются большие очереди на участках и плохая организация работы. «Большие толпы. Люди приходят и уходят. В связи с этим наши эксперты говорят, что погрешность с 2,5%, о которых мы заявляли ранее, может вырасти до 3,5%», - сказала она.

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Кроме того, добавила Татьяна Пясковская, на некоторых участках люди заходят и выходят через разные двери, а это создает определенные трудности для экзит-полла.

В свою очередь, младший эксперт политико-правовых программ Центра им. Разумкова Дарья Соколова заявила, что в целом по Украине выборы проходят нормально, проблемы отмечаются в Донецкой и Луганской областях, в частности на некоторые участки из-за патрулирования вооруженных людей не могут попасть ни избиратели, ни, соответственно, социологи. В то же время на некоторых участках, которые открыты, но нет бюллетеней, и потому люди не голосуют.

Дарья Соколова отметила, что ситуация в Донецкой и Луганской областях нестабильная, но это может измениться. Там был проведен опрос на 8 из 34 участков.