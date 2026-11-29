Удары на среднюю дистанцию стали одним из ключевых факторов, остановивших продвижение российских войск на фронте.

Украинские военные по-прежнему сталкиваются с ограничениями в скорости работы Starshield, что уже сказывается на ударах средней дальности. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны со ссылкой на украинских бойцов.

В частности, отмечается, что перебои в работе системы уже серьезно препятствуют украинской кампании по нанесению ударов средней дальности по российской логистике на временно оккупированной территории. Также это приводит к увеличению потерь украинских БПЛА и вынуждает Силы обороны отменять некоторые запланированные миссии. Кроме того, ограничения на Starshield мешают перехватывать российские БПЛА дальнего радиуса действия.

Аналитики отмечают, что удары на среднее расстояние имеют решающее значение для способности Сил обороны удерживать фронт и мешать РФ накапливать силы для атак. В частности отмечается, что успешная кампания таких ударов сыграла ключевую роль в остановке продвижения России на фронте в течение 2026 года и создании предпосылок для украинских контратак.

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"Украинская ударная кампания средней дальности также сыграла решающую роль в нарушении и ликвидации российских наземных линий связи, концентрации российского личного состава и других военных средств на оккупированной территории Украины. Эта кампания ухудшила способность российских войск транспортировать личный состав на передовую, а также снабжать и поддерживать позиции на передовой, препятствуя продвижению России", – отмечают аналитики.

Они добавляют, что благодаря таким ударам Украина создала предпосылки для собственных локальных контратак, в частности под Лиманом и на Александровском направлении. А постоянные сбои Starshield грозят тем, что могут сорвать украинские наступательные операции.

Ограничения Starshield: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США в том, что на фоне мирных переговоров Вашингтон лишает Киев возможности получить Starshield и ракеты для ПВО Patriot. Президент также подчеркнул, что кремлевский диктатор Путин ставит целью сломить Украину уже этой зимой.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман ранее предполагал, что ограничения на работу Starshield в Украине должны возобновиться в январе, когда к власти в США вернутся демократы. Также эксперт отметил, что обновленный Конгресс должен разобраться в причинах этой ситуации, и это расследование, по мнению Гетьмана, "не очень понравится" Илону Маску.

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