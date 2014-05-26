В Донецкой области по состоянию на 21.00 явка избирателей составила 15,63% - КИУ

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной организации Комитета избирателей Украины и Гражданской сети ОПОРА в Донецке.

Согласно сообщению, в Донецком регионе проголосовали 100 тыс. 812 избирателей, внесенных в списки избирателей на тех участках, которые смогли организовать избирательный процесс, несмотря на все невероятные препятствия (террористическая угроза, несвоевременное получение списков избирателей, бюллетеней, нападения на окружные и участковые избирательные комиссии, похищения членов комиссий, запугивание и т.п.).

Читайте такжеВ Донецкой области по состоянию на 17:00 выборы не состоялись в 23 городах и 6 районах - ОГАДанные относительно явки избирателей в Донецкой области высчитывались от количества избирателей (645 166), включенных в списки избирателей на 552 участках, расположенных в восьми округах Донецкой области.

В Мариуполе, Старобешеве, Доброполье, Александровке (58-й, 59-й, 62-й, 49-й, 47-й округа соответственно) окружные избирательные комиссии начали получать первые результаты с участков.

В Донецке ни один из избирателей не имел возможности проголосовать, напомнили в КИУ.