В Европе опасаются, что географическое расширение войны затронет и их непосредственно.

В Берлине намекнули Киеву, что Украина может лишиться немецкой военной помощи, если продолжит наносить удары по российским военным кораблям и судам теневого флота за пределами российских территориальных вод. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Немецкое правительство опасается, что украинские удары по российским кораблям в Балтийском море могут втянуть в конфликт другие государства.

"Расширение зоны боевых действий на Балтийское море несет в себе непредсказуемый риск эскалации войны", – цитирует издание источники в немецких структурах безопасности.

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По информации журналистов, в течение последних недель Берлин на различных уровнях призывал украинскую сторону к сдержанности. В частности, 23 ноября министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с украинским коллегой Евгением Хмарой за закрытыми дверями пояснил, что атаки на российские цели в Балтийском море не только создают значительный риск эскалации, но и могут подорвать поддержку немецкой военной помощи Киеву.

В заявлении для прессы после встречи Писториус был более сдержан в формулировках. Он признал право Украины на самооборону и удары по РФ, но отметил, что Киев также несет "особую ответственность" за то, чтобы война "не распространилась на Балтийское море". Канцлер Фридрих Мерц и его министр иностранных дел Йоханн Вадефуль высказали аналогичные мнения в тот же день.

Особое беспокойство Берлина связано со стратегическим значением Балтийского моря для России. Через него проходит значительная часть экспорта российской нефти, а также важные маршруты российского военно-морского флота. Кроме того, эскалация может поставить под угрозу международное торговое судоходство в регионе: рост страховых тарифов способен сделать перевозки экономически невыгодными.

В публикации отмечается, что в Берлине опасаются сценария, при котором Россия в ответ на украинские атаки обвинит НАТО в помощи Киеву и может нанести удары по кораблям Альянса. Это создало бы риск гораздо более масштабного международного противостояния.

Ливийский кризис

Как писал УНИАН, в Европе недовольны тем, что Украина топит российские корабли за пределами черноморской акватории. В частности, уничтожение российского корвета в Ливии вызвало дипломатический кризис в отношениях Украины и Италии.

По информации СМИ, премьер-министр Италии Джорджа Мелони была возмущена этой атакой. Она выразила недовольство тем, что Украина не предупредила союзников об атаке на российские суда у ливийского порта Бенгази, и во время разговора с Владимиром Зеленским потребовала большей прозрачности в отношении подобных операций.

Она предупредила, что такие действия могут затруднить поддержку Украины внутри Италии и создавать риски для итальянских интересов в Северной Африке. По информации СМИ, Зеленский в частном порядке извинился и пообещал, что впредь Италия будет заранее информироваться о подобных операциях.

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