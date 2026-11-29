Одним из ключевых результатов предыдущих ударов стало перекрытие сообщения между Черным и Азовским морями.

На фоне успешных украинских атак россияне усилили ПВО вокруг Крымского моста. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире "Фабрики новостей".

"Наши дроны летали не только вокруг Крыма, но и прямо через линию фронта. Они усилили ПВО и с той стороны, и вдоль побережья Крыма тоже. Но там у нас творческий подход. Мы же не приближаемся к Крыму. А дальность у "Панциря" – ракета работает всего на 15 км. Мы заходили так, чтобы по нам не могли стрелять с обоих берегов моста", – сказал специалист.

В то же время он добавил, что сейчас для Украины лучшим вариантом будет постоянно заявлять о планах уничтожения Крымского моста. Чтобы заставить РФ направлять в этот регион как можно больше средств ПВО. А в свою очередь Силы обороны могут перенаправить ресурсы на российские НПЗ и предприятия, где ПВО будет ослаблена.

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"Потому что сейчас наносить удары при усилении ПВО и при том, что генерал-полковника, возглавлявшего ПВО, фактически вырвали с грядки и выбросили на свалку, – это о чем-то говорит. Генерал не справился с задачей, нанес россиянам такой огромный шоковый удар на весь мир, что скрепа сломалась и развалилась. И не просто развалилась, а рухнула после этого. И не просто рухнула, а перекрыла проход между Черным и Азовским морями. Это же один из основных результатов – перекрытый проход. Россияне уже не могут ничего вывозить из портов Азовского моря", – пояснил Романенко.

Он также отметил, что РФ использовала азовские порты для вывоза украинских товаров. Однако после украинских ударов эти возможности Москвы ослабли.

"Сейчас это внутреннее озеро, плавание по нему регулируют подчиненные господина Мадяра. Что-то могут разрешить, а что-то могут и потопить. Там же более двухсот судов, и там российские паблики заполнены четкими ударами по кораблям. Там удары по капитанской рубке, где находится все оборудование. Нет оборудования, нет радара, нет штурвала. Причем эти удары по рубкам – это уже давняя практика", – подчеркнул Романенко.

Удары по Крымскому мосту: что известно

Ранее издание The Telegraph сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский дал прямое указание военным полностью уничтожить Крымский мост. По информации издания, новые удары по этому объекту уже готовятся.

Издание The Guardian отмечало, что после уничтожения Крымского моста россияне вынуждены использовать "дорогу смерти", чтобы добраться до временно оккупированного полуострова. Отмечается, что ранее этим мостом пользовались миллионы россиян.

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