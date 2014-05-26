Первые результаты: ЦИК обработала 0,1 процента протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, согласно этим данным, первое место у кандидата в президенты Петра Порошенко.

За него проголосовали 1796 избирателей, или 50,56 процента. Второе место у Юлии Тимошенко - 644 избирателя, 18,13 процента. Следующий Олег Ляшко - 392 голоса, 11,3 процента. Четвертое место у Анатолия Гриценко - 195 голосов или 5,48 процента. Замыкает пятерку лидеров на данный момент Сергей Тигипко, у него 172 голоса, или 4,84 процента. Все другие кандидаты в президенты по результатам обработки 0,1 процента протоколов набрали менее 3 процентов голосов.

Читайте такжеВ российском Ростове зафиксирована рекордно низкая явка украинцев на выборыОтносительно явки избирателей, то уже есть информация из 144 округов. Лидерство продолжает удерживать Львовская область, где явка составляет 77,62 процента избирателей. Последнее место сейчас у Донецкой области. Там явка 13,74 процента. Данных по Луганщине на данный момент еще нет.