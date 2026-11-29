Исследователи заметили молодого тюленя, когда тот сбрасывал шерсть.

Вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" полярники встретили тюленя Ведделла, который родился здесь в этом году. Животное как раз переживает период линьки: сменяет детскую пуховую шерсть на взрослую, сообщил Национальный антарктический научный центр.

Сообщается, что биолог 31-й украинской антарктической экспедиции Кирилл Сулима рассказал, что полярникам удалось увидеть одного из бывших обитателей местного "детского сада", который уже подрос. Тюлень уже отделился от матери и начал самостоятельную жизнь.

"Встретили выпускника нашего антарктического детского сада уже в юношеском возрасте. Он ушел от мамы в самостоятельную жизнь и сменяет старую детскую шерсть на новую в стиле "урбан мультикам", – поделился биолог.

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По словам исследователей, новорожденные тюлени Ведделла обладают особым мехом – ланугом. Это густой и тонкий пух, который помогает малышам сохранять тепло в первые недели после рождения. Поскольку сначала у животных ещё нет достаточного слоя подкожного жира, именно лануго защищает их от антарктического холода, пока они набирают вес.

Однако такая шерсть не приспособлена для плавания. Поэтому уже через несколько недель после рождения тюленята начинают линять, сменяя пуховое покрытие на короткую, плотную и гладкую шерсть. Этот процесс обычно длится около двух-трех недель.

Именно во время линьки полярники и встретили молодого тюленёнка. На опубликованном фото можно увидеть, как меняется его шерсть.

В этом году вблизи станции "Академик Вернадский" родились пять детенышей тюленя Ведделла. Каждый год во время антарктической весны, которая приходится на украинскую осень, самки этих животных приходят в окрестности станции, чтобы родить потомство.

Обычно роды происходят на морском льду или на пологом берегу. Первое время мать и детёныш остаются на суше, а примерно через неделю малыш начинает знакомиться с океаном.

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Как сообщал УНИАН, украинские полярники, находящиеся на станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез, зафиксировали рождение первого тюленя Ведделла в этом сезоне. Детеныш появился на соседнем острове Винтер, расположенном напротив острова Галиндез.

В тот момент в Антарктике было начало весны – в это время самки тюленей Ведделла рожают детенышей. Каждая "мама" приносит на свет одного детеныша. В первые дни малыш обычно весит 25–30 кг, а за три месяца, пока продолжается вскармливание, вес животного увеличивается втрое. Взрослые тюлени Ведделла весят около 400 килограммов.

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