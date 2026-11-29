Пострадавших в результате атаки нет.

Утром 29 ноября российские оккупанты атаковали рынок в Фастове. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации (КОДА) Тимур Ткаченко.

Отмечается, что в результате атаки на рынке были повреждены магазин, заведение общественного питания и торговые помещения. На месте работают спасатели, которые занимаются ликвидацией пожара.

В Фастовском городском совете добавили, что под ударом оказалась территория центрального рынка города. Пожар удалось локализовать. Пострадавших в результате вражеского удара нет. На территории рынка в городе объявили о проведении санитарного дня 30 ноября.

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По словам Ткаченко, РФ атаковала и другие районы Киевской области. В частности, в Вышгородском районе в результате атаки были повреждены частный дом и автомобиль. Также за прошедшие сутки последствия вражеских атак зафиксированы в Белоцерковском районе Киевской области.

"В частности, повреждены 8 многоэтажных домов – выбиты окна и повреждено остекление, 19 частных домов, гаражные и торговые помещения, автомобили. За прошедшие сутки четыре человека получили травмы. Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеских атак, оказывается необходимая помощь", – добавил Ткаченко.

Российские атаки: другие важные новости

В ночь на 29 ноября российские оккупанты нанесли удар и по Запорожью. В результате атаки был разрушен частный дом, а также повреждены многоэтажное здание и здания двух учебных заведений. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также этой ночью враг дронами атаковал Одессу, поразив многоэтажное здание. Число пострадавших в результате этой атаки еще устанавливается, одна женщина погибла.

Ранее российские оккупанты также атаковали объект "Нафтогаза" в Полтавской области. Компания отметила, что эта атака была "не первой и не последней" по этому объекту, поскольку цель РФ – оставить украинцев без тепла зимой. Работа объекта в результате удара остановлена.

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