Выборы завершились на 91 из 114 участков заграничного избирательного округа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга в Кабинете министров и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

«Выборы состоялись на 91 избирательном участке из 114 участков, которые насчитываются в зарубежном избирательном округе. Активность была высокой. В некоторых странах явка была в 2-3 раза больше, чем на предыдущих выборах», - сказал Дещица.

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Он отметил, что международные наблюдатели сделают оценку выборов, и такая оценка будет оглашена уже завтра – 26 мая. «Надеюсь, что они подтвердят усилия правительства, которые были направлены на проведение честных и демократических выборов в соответствие с международными стандартами», - сказал министр.

Он также обратил внимание, что выборы прошли без каких-либо нарушений. «Нарушений не было. На некоторых участках были большие очереди, но такие же очереди были и в Киеве. Однако наши коллеги делали все возможное, чтобы те, кто желал, смогли проголосовать», - подчеркнул Дещица.

В целом, по оценкам МИД, явка на выборах в зарубежном округе, с учетом участков в Канаде и США, где до сих пор идет голосование, может составить до 60 тыс. человек.

Как подчеркнул присутствовавший на брифинге заместитель министра иностранных дел Андрей Олефиров, по состоянию на вечер воскресенья, 25 мая, наиболее активными были избиратели в странах Евросоюза – Испании, Италии, Германии и Польше. «Наименьшая явка – 30 человек – была зафиксирована в Сенегале», - сказал Олефиров.