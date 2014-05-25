В Киеве ряд избирательных участков продолжил работу из-за высокой явки

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«Значительное количество граждан пожелало исполнить свое волеизъявление в вечернее время. В связи с этим после 20.00 некоторые территориальные комиссии приняли решение продолжить работу, оставив желающих лиц в помещения участков», - говорится в сообщении.

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Среди них: в Оболонском районе на ул. Богатырской, в Печерском - на ул. Темерязовськой, в Соломенском - на ул. Головко, сообщили в милиции.

Правоохранители продолжают выполнять свои функции по обеспечению охраны общественного порядка. На это время нарушений не зафиксировано, подчеркивается в сообщении.