По состоянию на 15.00 в Украине проголосовали 38,5% избирателей

По состоянию на 15.00 в Украине проголосовали 38,53% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такая информация обнародована на сайте ЦИК.

Информации о явке избирателей в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 15.00 пока еще нет.

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В то же время в Винницкой области явка составляет 46,71%, в Днепропетровской — 32,9%, Житомирской — 32,41%, Закарпатской — 23,62%, Запорожской — 36,68%, в Киевской области — 42,79%, Львовской области — 51,15%, в Полтавской области — 41,49%, в Ривненской области — 46,1%, Харьковской — 24,05%.

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Следует отметить, что из остальных областей по состоянию на 15.00 информации пока еще нет.