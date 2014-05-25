За Порошенко проголосовали 55,7% избирателей, за Тимошенко 12,8% - обновленные данные экзит-полла

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты Национального экзит-пола - 2014, который провели фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова.

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За Михаила Добкина проголосовали 2,1% избирателей, за Ольгу Богомолец и Вадима Рабиновича - по 2%, за Олега Тягнибока - 1,3%, за Петра Симоненко - 1,1%.

В то же время, Дмитрий Ярош получил - 1%, Андрей Гриненко - 0,5%, Валерий Коновалюк - 0,3%, Юрий Бойко и Владимир Саранов - по 0,2%, Ренат Кузьмин, Александр Клименко, Василий Цушко, Зорян Шкиряк и Николай Маломуж - по 0,1%, и Василий Куйбида - 0% (0%).

Вычеркнули всех - 1,4% избирателей (0,9%).

Всего было опрошено 17 тыс. 516 респондентов на 351 избирательном участке. Применялась методика “тайного голосования”.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5% для главных кандидатов (по числу полученных голосов) и в пределах 0,5-1% для других кандидатов.