По результатам Национального экзит-полла победу уже в первом туре получает Порошенко

По результатам опроса избирателей лидером предпочтений среди украинцев стал Петр Порошенко - 55.9%, второе место у Юлии Тимошенко 12,9%, далее неожиданно третье место занял Олег Ляшко 8,0%, Анатолий Гриценко - 6,3%, , Сергей Тигипко - 4,7% на пятом месте, а единый кандидат от Партии Регионов Михаил Добкин с 2,1% на шестом.

Опросы избирателей провели Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова; научное руководство, разработку выборки и координацию работ по опросу выполняет КМИС.

Результаты опроса представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов :

Западный регион — Закарпатская, Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области;

Центральный регион — Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев;

Южный регион — Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области;

Восточный регион — Харьковская, Донецкая и Луганская области.

Количество избирательных участков - 400 (по 200 для каждой исследовательской компании). Объем выборки - около 17 000 респондентов (в зависимости от явки). Среднее количество опрошенных на каждом участке - приблизительно 45. Количество интервьюеров - на каждом избирательном участке будут работать 2-3 человека, в целом будут задействованы до 1000 интервьюеров, которые пройдут специальное обучение.