В России открылись 6 участков для голосования на выборах президента Украины

Проголосовать можно в 6 городах – в Москве на участке при посольстве Украины, а также на участках при генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

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Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Как сообщил председатель заграничного избирательного участка при посольстве Украины в России Виктор Гиржов, за границей в соответствии с изменениями в украинском законодательстве можно проголосовать исключительно по загранпаспорту (паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический или служебный паспорт), голосование по внутренним паспортам невозможно.

По его словам, принять участие во внеочередных выборах президента в Москве смогут около 26 тыс. граждан Украины, состоящих на консульском учете в консульском отделе при посольстве, а также более 500 граждан Украины, прибывших лично на участок и написавших соответствующие заявления до 19 мая. Виктор Гиржов отметил, что в день голосования изменения в уточненный список избирателей на заграничном избирательном участке могут вноситься председателем или заместителем председателя либо секретарем этой избирательной комиссии лишь исключительно путем исправления неточностей и технических ошибок.

Для работы на избирательном участке аккредитовались более 60 иностранных и российских журналистов.

Московская полиция усилила охрану украинского диппредставительства, где проходит голосование. На месте дежурят более 50 сотрудников правоохранительных органов, которые с помощью металлодетекторов проверяют людей, прибывающих к посольству. Обстановка на участке спокойная.

Также усилена охрана всех генеральных консульств Украины в России, где проходит голосование.