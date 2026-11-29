Людей заставляли подписывать документы на русском языке, которого они не понимали.

Вербовщики обещали гражданам Бразилии высокооплачиваемую работу в российской армии подальше от передовой, но вместо этого отправляли их воевать против Украины и получали контроль над их банковскими счетами. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Одним из завербованных стал 37-летний Игор Перейра Сантос, который искал приключений и наткнулся на YouTube на видео с обещаниями зарабатывать тысячи долларов в месяц в российской армии. Двое мужчин, представлявшихся бразильцами, живущими в Москве, уверяли, что за определенную плату их знакомые помогут иностранцам устроиться на кухню или ремонтировать оружие подальше от фронта.

Однако через несколько недель после прибытия иностранца в Москву в 2025 году его отправили на передовую почти без подготовки. Обещанные 25 тысяч долларов впоследствии исчезли с его банковского счета, а уже через несколько месяцев на востоке Украины он получил тяжелые осколочные ранения обеих ног.

Видео дня

По свидетельствам девяти бразильских новобранцев, родственников еще трех военных и документам, которые изучили журналисты, десятки граждан Бразилии отправились в РФ после контактов с теми же посредниками. Там их заставляли подписывать документы на русском языке, которого они не понимали. На самом деле это были доверенности, дававшие вербовщикам право распоряжаться банковскими счетами и военными выплатами иностранцев.

Отмечается, что некоторые завербованные получили ранения, а по меньшей мере трое отправились на боевые задания и не вернулись.

По данным издания, на фоне значительных потерь в войне Россия активно ищет иностранцев для пополнения армии. Их привлекают высокие зарплаты, бонусы за подписание контракта и возможность получить российское гражданство. В то же время такая кампания создала возможности для мошенников и посредников, стремящихся нажиться на вербовке. Подобные случаи фиксировали также в ЮАР и других странах.

Как работала схема вербовки

Сантос увидел объявление о вступлении в российскую армию в конце 2024 года. В видео двое вербовщиков – Артур Мишель Крефф Авалоне и Антониу Агиар Нету – обещали бразильцам от 50 до 100 тысяч долларов за годовой контракт. Желающим нужно было лишь приобрести билет в один конец до Москвы.

Ролики публиковали на YouTube, Instagram и TikTok, а для получения подробностей предлагали обращаться в Telegram. Там вербовщики обещали встречу в аэропорту и знакомство с российской культурой.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил в ООН, что украинская сторона взяла в плен военных из 47 стран. По его словам, иностранцы оказались в России из-за обмана и манипуляций.

Среди завербованных был также 24-летний Андерсон де Оливейра Феррейра, водитель сервиса совместных поездок из бедного района Сан-Паулу. Он планировал приобрести на заработанные в России деньги дом и электромобиль. В Москве мужчина показывал пятилетней дочери заснеженные улицы и говорил бывшей девушке, что работает охранником. Семья не знала, что он отправился воевать.

Еще один бразилец, 45-летний Фернандо Маццо, поехал в Россию, поскольку ему надоела работа в сфере транспортной логистики. Он надеялся найти новый смысл жизни.

Подписали документы, не понимая их содержания

После прибытия в Москву Маццо и Сантоса привезли в офисное здание, где их опрашивали на русском языке. Переводить помогал Нету, который объяснил, что мужчин проверяют перед зачислением в армию. Им дали документы на русском языке, которые представили как стандартные формы для поступления на службу.

Впоследствии вербовщики отвезли их в банк, где они открыли счета для получения зарплаты. Маццо, Сантос и Феррейра прошли нескольконедельную подготовку в военном центре под Москвой. Их обучали управлять беспилотниками, стрелять, избегать взрывных устройств и распознавать базовые военные команды на русском.

Вскоре мужчины заметили подозрительные списания денег со счетов. С помощью адвоката они выяснили, что подписанные документы были доверенностями, позволявшими Авалоне и Нету распоряжаться их финансами.

"Когда мы поняли, что нас обманули, мы уже были зачислены в армию", – рассказал Маццо.

После 20 дней обучения его отправили в Крым, а затем – в Курскую область. Сантос и Феррейра оказались на российской военной базе примерно в 40 километрах от границы с Украиной.

Ранения и исчезновение

Подразделение Маццо ежедневно подвергалось атакам беспилотников. В апреле 2025 года мужчина заболел пневмонией и попал в военный госпиталь в Санкт-Петербурге. Оттуда ему удалось сбежать, после чего он дезертировал и вернулся в Бразилию.

Подразделение Сантоса вблизи Волчанска на востоке Украины также постоянно находилось под ударами украинских сил. 18 июня 2025 года бразилец вместе с шестью другими военными попал под обстрел и получил ранения от пуль и осколков.

Через три недели в том же районе пропал Феррейра. Его мать Эладе де Оливейра Медейрос заявила, что сына и других бразильцев обманули и отправили на фронт фактически на гибель.

Вербовка РФ – другие новости

Напомним, россияне завербовали на войну против Украины иностранцев, которым не давали ни еды, ни воды, но требовали от них идти в "мясной штурм". Однако иностранцы сдались в плен Силам обороны Украины.

В частности, речь шла о пяти гражданах Колумбии. Среди пленных были два брата – сначала сдался в плен младший. На позиции он связался с родными и рассказал об этом. Родные передали это сообщение старшему брату, и на следующий день во время штурма украинских позиций он убедил сдаться ещё четырёх соотечественников.

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