Ахметов: "ДНР" - это проходимцы, которые взяли в заложники весь Донбасс и терроризируют его

Бизнесмен Ринат Ахметов выразил благодарность всем участникам вчерашней акции "Голос Донбасса" и заверил, что в ближайшее время боевиков на Востоке "будут гнать в шею".

Об этом он сказал в своем заявлении, размещенном на сайте компании СКМ.

"Я знаю, что еще много кто хотел выйти, но их запугивали - автоматами, пулеметами, били машины... Одним словом, действовали зверскими методами. Но я глубоко убежден, что автоматами и пулеметами народ не накормить и никогда не построить сильную страну с сильной экономикой, с достойной работой и достойной зарплатой", - отмечает он.

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Ахметов отмечает, что голос Донбасса прозвучал и прозвучит еще сильнее.

"Мне многие задают вопрос - что дальше? Бороться, бороться и еще раз бороться! За свое счастье, за свое настоящее и будущее! Я убежден, что ДНР обманывает людей. Они обманывают народ Донбасса. Это - проходимцы, они взяли в заложники весь Донбасс и терроризируют его", - говорится в обращении Ахметова.

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Бизнесмен убежден, что в ближайшее время боевиков на Донбассе "будут гнать в шею".

"Если кто из вас думает, что они ведут нас к успеху, это ошибка. Это большая ошибка. Они ведут к краху, к нищете, голоду и холоду. Своими действиями они не защищают Донбасс, они уничтожают Донбасс", - резюмирует Ахметов.