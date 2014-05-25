В Харьковской области на участок не допустили наблюдателей ENEMO

По словам руководителя Харьковского регионального отделения Комитета избирателей Украины (КИУ) Михаила Камчатного, инцидент зафиксирован на избирательном участке №631072 (избирательный округ № 178).

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Михаил Камчатный отметил, что международные наблюдатели прибыли на участок в 7.30, а подготовительное заседание членов комиссии началось в 7.15. По его словам, вероятнее всего, члены избирательной комиссии решили, что наблюдатели, которые прибыли после начала подготовительного заседания комиссии, не могут быть допущены. «Сейчас мы эту ситуацию выясняем и решаем», - сказал Михаил Камчатный.

Он добавил, что в целом по области все избирательные комиссии своевременно начали подготовительные заседания, однако имеются случаи опоздания или наоборот заблаговременного начала подготовительных заседаний.

Представитель КИУ отметил, что в области «голосование проходит спокойно, очередей не наблюдается». По состоянию на 11.00 средняя явка по области составляет приблизительно 18%. При этом явка в районах области несколько выше, чем в Харькове.