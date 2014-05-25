Появились первые официальные данные по явке на Донетчине
22:57, 25 мая 2014Политика
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В Центральной избирательной комиссии появились первые данные относительно явки избирателей в Донецкой области.
На выборы пришло 12,09% жителей Донетчины / REUTERS
Сейчас явка на Донетчине составляет 12,09%.
Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию обнародовали в ЦИК.
Читайте такжеНа Донбассе треть избирателей вообще не знала о проведении выборов - экспертыЧитайте такжеПри этом общая явка по Украине - 60,44%, обработаны данные со ста избирательных округов.
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