Появились первые официальные данные по явке на Донетчине

В Центральной избирательной комиссии появились первые данные относительно явки избирателей в Донецкой области.

Сейчас явка на Донетчине составляет 12,09%. Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию обнародовали в ЦИК. Читайте такжеНа Донбассе треть избирателей вообще не знала о проведении выборов - экспертыЧитайте такжеПри этом общая явка по Украине - 60,44%, обработаны данные со ста избирательных округов.

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