Появились первые официальные данные по явке на Донетчине

22:57, 25 мая 2014
Политика
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В Центральной избирательной комиссии появились первые данные относительно явки избирателей в Донецкой области.

На выборы пришло 12,09% жителей Донетчины

Сейчас явка на Донетчине составляет 12,09%.

Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию обнародовали в ЦИК.

Читайте такжеНа Донбассе треть избирателей вообще не знала о проведении выборов - экспертыЧитайте такжеПри этом общая явка по Украине - 60,44%, обработаны данные со ста избирательных округов.

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