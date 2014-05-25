В Харьковской области ожидаемая явка избирателей составит около 55% - ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин.

«По итогам дня явка в Харьковской области составит около 55%», - сказал он.

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Райнин отметил, что по состоянию на 16.00 явка избирателей в целом по Харьковской области составила 34% (в Харькове – 33%). Наиболее активные избиратели - в Барвинковском, Близнюковском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Изюмском, Кегичевском и Коломакском районах, где на 16.00 явка составляла 40-45%. Наименее активны – Чугуевский и Золочевский районы, где явка - около 30%.

Заместитель председателя ОГА отметил, что на протяжении дня по области произошло несколько моментов, которые работники правоохранительных органов пресекли.

«С радостью говорю, что выборы состоялись, несмотря на все те действия, которые совершались с марта, в том числе и в Харьковской области. В Харьковской области выборы состоялись, проходят спокойно, в штатном режиме», - сказал Райнин.