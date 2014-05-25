Порошенко побеждает в первом туре, набрав 55,7% - экзит-пол Савик Шустер Студии

По заказу Савик Шутер Студии были проведены опросы избирателей на выходах из 350 избирательных участков всех регионов страны, включая Донецкую и Луганскую области.

Итоги выборов президента Украины, согласно данным этого экзит-пола, выглядят следующим образом: Порошенко Петр - 55,7% Юлия Тимошенко - 12,9% Олег Ляшко- 8,8% Анатолий Гриценко - 6,0% Сергей Тигипко - 4,6% Михаил Добкин - 2,7% Ольга Богомолец - 2,1%/

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