Порошенко побеждает в первом туре, набрав 55,7% - экзит-пол Савик Шустер Студии
20:17, 25 мая 2014Политика
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По заказу Савик Шутер Студии были проведены опросы избирателей на выходах из 350 избирательных участков всех регионов страны, включая Донецкую и Луганскую области.
Порошенко перемагає у першому турі - екзит-пол
Итоги выборов президента Украины, согласно данным этого экзит-пола, выглядят следующим образом:
Порошенко Петр - 55,7%
Юлия Тимошенко - 12,9%
Олег Ляшко- 8,8%
Анатолий Гриценко - 6,0%
Сергей Тигипко - 4,6%
Михаил Добкин - 2,7%
Ольга Богомолец - 2,1%/
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