Порошенко побеждает в первом туре, набрав 55,7% - экзит-пол Савик Шустер Студии

20:17, 25 мая 2014
Политика
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По заказу Савик Шутер Студии были проведены опросы избирателей на выходах из 350 избирательных участков всех регионов страны, включая Донецкую и Луганскую области.

Порошенко перемагає у першому турі - екзит-пол

Итоги выборов президента Украины, согласно данным этого экзит-пола, выглядят следующим образом:

Порошенко Петр - 55,7%

Юлия Тимошенко - 12,9% 

Олег Ляшко- 8,8%

Анатолий Гриценко - 6,0%

Сергей Тигипко - 4,6% 

Михаил Добкин - 2,7%

Ольга Богомолец - 2,1%/

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